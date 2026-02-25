На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ поранені троє людей

Упродовж 25 лютого російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини дронами, з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Упродовж 25 лютого російська армія атакувала населені пункти Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу.

Унаслідок російської агресії троє людей дістали поранень.

Близько 10:00 окупанти спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль у Херсоні – постраждали чоловік та жінка.

О 12:00 відбувся артилерійський обстріл Білозерки – осколкові поранення отримав місцевий житель.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.