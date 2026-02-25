Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Суспільство

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ поранені троє людей

Пошкоджені авто і житлові будинки.

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ поранені троє людей
наслідки атаки рф
Фото: прокуратура Херсонської області

Упродовж 25 лютого російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини дронами, з мінометів та артилерії. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Упродовж 25 лютого російська армія атакувала населені пункти Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу. 

Унаслідок російської агресії троє людей дістали поранень.

Близько 10:00 окупанти спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль у Херсоні – постраждали чоловік та жінка. 

О 12:00 відбувся артилерійський обстріл Білозерки – осколкові поранення отримав місцевий житель.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 

