Єврокомісія пропонує ЄС, аби він став співзасновником Міжнародної комісії з розгляду претензій до Росії

Європейська комісія ухвалила пропозицію, згідно з якою Євросоюз має стати членом-засновником Міжнародної комісії з розгляду претензій (International Claims Commission).
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Цей орган відповідатиме за розгляд вимог та визначення сум компенсацій для постраждалих від російської агресії в Україні.
Комісія працюватиме під егідою Ради Європи. Її головне завдання — оцінка збитків, втрат і поранень, завданих Росією Україні та українцям. Пропозицію Єврокомісії ще мають затвердити держави-члени в Раді ЄС і схвалити Європарламент.
«Якщо ви починаєте війну — ви платите за рахунками. Оскільки повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік, ціна російської агресії тільки зростає. Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла», - заявила Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
Комісія з розгляду претензій базується на роботі Реєстру збитків, створеного у травні 2023 року. Через Реєстр українці вже можуть подавати заяви про відшкодування за смерть родичів, серйозні поранення, сексуальне насильство, втрату житла та депортацію дітей.
- У грудні 2025 року Євросоюз разом із 35 державами підписав Конвенцію про створення цієї комісії, виділивши до 1 млн євро на її запуск у межах Ради Європи.
- Конвенція стала третім базовим елементом міжнародної інфраструктури відповідальності Росії поряд зі Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України та Реєстром збитків.
- Документ передбачає створення Компенсаційної комісії як незалежного міжнародного органу в межах інституційної системи Ради Європи. Комісія розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, а також визначатиме розмір компенсації в кожному окремому випадку.