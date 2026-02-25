Єврокомісія пропонує ЄС, аби він став співзасновником Міжнародної комісії з розгляду претензій до Росії

Цей орган відповідатиме за розгляд вимог та визначення сум компенсацій для постраждалих від російської агресії в Україні.

Європейська комісія ухвалила пропозицію, згідно з якою Євросоюз має стати членом-засновником Міжнародної комісії з розгляду претензій (International Claims Commission).

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Цей орган відповідатиме за розгляд вимог та визначення сум компенсацій для постраждалих від російської агресії в Україні.

Комісія працюватиме під егідою Ради Європи. Її головне завдання — оцінка збитків, втрат і поранень, завданих Росією Україні та українцям. Пропозицію Єврокомісії ще мають затвердити держави-члени в Раді ЄС і схвалити Європарламент.

«Якщо ви починаєте війну — ви платите за рахунками. Оскільки повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік, ціна російської агресії тільки зростає. Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла», - заявила Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Комісія з розгляду претензій базується на роботі Реєстру збитків, створеного у травні 2023 року. Через Реєстр українці вже можуть подавати заяви про відшкодування за смерть родичів, серйозні поранення, сексуальне насильство, втрату житла та депортацію дітей.