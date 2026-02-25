Розвідка: Путін дав ФСБ "карт-бланш" на придушення інакодумства перед виборами

24 лютого на колегії ФСБ президент Росії Владімір Путін виступив із промовою, яка фактично дала силовому апарату "карт-бланш" на придушення будь-якого інакодумства напередодні виборів у вересні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Формально йшлося про боротьбу з тероризмом та протидію "українським спецслужбам". "Однак центральним епізодом стало те, що путін особисто поставив фсб завдання забезпечити "суверенність" виборчого процесу на майбутніх виборах – евфемізм для системи, в якій результат відомий до початку голосування", – наголошують у розвідці.

Путін також традиційно звинуватив Київ та його "зарубіжних кураторів" у "зростанні терористичних злочинів" і анонсував розширення повноважень ФСБ та поглиблення координації з Міністерством оборони, Росгвардією та МВС, фактично об’єднуючи всі інструменти примусу.

Окремо прозвучали теми кіберзагроз, санкційного тиску та нецільового використання коштів держоборонзамовлення – показник проблемної економічної ситуації в Росії.

Розвідники відзначають, що наратив "фортеця в облозі", який Путін використовує понад два десятиліття, у цьому виступі доведено до логічного завершення: зовнішній ворог, внутрішній зрадник і "захист" виборів від самих виборців.