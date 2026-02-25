"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Головна

Розвідка: Путін дав ФСБ "карт-бланш" на придушення інакодумства перед виборами

Путін традиційно звинуватив Київ у "зростанні терористичних злочинів" у РФ.

Розвідка: Путін дав ФСБ "карт-бланш" на придушення інакодумства перед виборами
ФСБ
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

24 лютого на колегії ФСБ президент Росії Владімір Путін виступив із промовою, яка фактично дала силовому апарату "карт-бланш" на придушення будь-якого інакодумства напередодні виборів у вересні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Формально йшлося про боротьбу з тероризмом та протидію "українським спецслужбам". "Однак центральним епізодом стало те, що путін особисто поставив фсб завдання забезпечити "суверенність" виборчого процесу на майбутніх виборах – евфемізм для системи, в якій результат відомий до початку голосування", – наголошують у розвідці.

Путін також традиційно звинуватив Київ та його "зарубіжних кураторів" у "зростанні терористичних злочинів" і анонсував розширення повноважень ФСБ та поглиблення координації з Міністерством оборони, Росгвардією та МВС, фактично об’єднуючи всі інструменти примусу.

Окремо прозвучали теми кіберзагроз, санкційного тиску та нецільового використання коштів держоборонзамовлення – показник проблемної економічної ситуації в Росії.

Розвідники відзначають, що наратив "фортеця в облозі", який Путін використовує понад два десятиліття, у цьому виступі доведено до логічного завершення: зовнішній ворог, внутрішній зрадник і "захист" виборів від самих виборців.

﻿
