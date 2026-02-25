ЦПД: Кремлівська пропаганда поширює фейки про начебто "продаж Україною західної зброї на чорному ринку"

Російська пропаганда знову активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "продаж Україною західної зброї на чорному ринку".

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Цього разу проросійські ресурси поширюють фейк про те, що "понад 70% зброї, яка опинилася у мексиканського картелю "Нового покоління Халіско", – це західні поставки Україні». Як "доказ" демонструється відео з логотипом Інституту вивчення війни (ISW)", – кажуть у ЦПД.

Насправді на офіційних ресурсах Інституту такого відео чи подібних заяв немає. У Центрі підкреслюють, що це сфальсифікований сюжет, оформлений у стилі відомої аналітичної установи.

"Подібна підробка — характерна ознака діяльності російської дезінформаційної мережі "Матрьошка", яка системно створює фейкові матеріали під брендами авторитетних західних організацій.

Характерною ознакою кампанії стало ще й те, що вкид розганяється ботами у соцмережах, зокрема в коментарях під публікаціями відомих медіа до річниці початку повномасштабної війни в Україні. Це свідчить про скоординований характер кампанії.

"Тезу про "масовий продаж західної зброї" кремлівська пропаганда системно просуває з 2022 року без жодних доказів. Мета таких інформаційних атак – дискредитувати Україну, підірвати довіру до механізмів контролю військової допомоги та знизити підтримку Києва серед громадян держав-партнерів", – додають у ЦПД.