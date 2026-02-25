"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський: Україні треба захистити від російських обстрілів 230 об’єктів інфраструктури

Частину цих об'єктів обороняли комплекси ЗРК NASAMS. 

Зеленський: Україні треба захистити від російських обстрілів 230 об’єктів інфраструктури
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні необхідно захистити від російських обстрілів 230 об’єктів.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що частину цих об'єктів обороняли комплекси ЗРК NASAMS. 

"У нас є NASAMS, є ця інфраструктура, це не про одну, дві – це більше... Не хочу ділитися тут конкретною кількістю, але всі NASAMS працюють, тому що у нас є пріоритет – 230 об’єктів, які треба зберігати. Але частину з них оберігали NASAMS", – сказав президент. 

Як повідомлялося, перший NASAMS почали використовувати в листопаді 2022 року. За п'ять місяців  ці ЗРК збили понад 100 російських ракет і дронів

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies