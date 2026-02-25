Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні необхідно захистити від російських обстрілів 230 об’єктів.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що частину цих об'єктів обороняли комплекси ЗРК NASAMS.

"У нас є NASAMS, є ця інфраструктура, це не про одну, дві – це більше... Не хочу ділитися тут конкретною кількістю, але всі NASAMS працюють, тому що у нас є пріоритет – 230 об’єктів, які треба зберігати. Але частину з них оберігали NASAMS", – сказав президент.

Як повідомлялося, перший NASAMS почали використовувати в листопаді 2022 року. За п'ять місяців ці ЗРК збили понад 100 російських ракет і дронів.