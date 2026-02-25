Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 14 житлових будинків.

За 24 лютого війська РФ завдали 1 406 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у Національній поліції.

По Дружківці росіяни вдарили тричі, зокрема бомбами “КАБ-250” – поранили двох цивільних осіб, пошкодили 10 приватних будинків.

Унаслідок влучання FPV-дрона є поранений в Осиковому.

Крім того, надійшла інформація про те, що 23 лютого ворожий FPV-дрон вдарив по цивільних, які виходили з Костянтинівки. Загинула 66-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області