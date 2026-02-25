144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
У Нацполіції повідомили про загиблу жінку і п'ятьох поранених на Донеччині (оновлено)

Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єкти, з них 14 житлових будинків.

У Нацполіції повідомили про загиблу жінку і п’ятьох поранених на Донеччині (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

За 24 лютого війська РФ завдали 1 406 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомили у Національній поліції.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 14 житлових будинків.

По Дружківці росіяни вдарили тричі, зокрема бомбами “КАБ-250” – поранили двох цивільних осіб, пошкодили 10 приватних будинків.

Унаслідок влучання FPV-дрона є поранений в Осиковому.

Крім того, надійшла інформація про те, що 23 лютого ворожий FPV-дрон вдарив по цивільних, які виходили з Костянтинівки. Загинула 66-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

  • У Донецькій ОВА повідомили, що з початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4059 осіб, поранили 8932. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
﻿
