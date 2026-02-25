У Дрогобицькому районі Львівської області розслідують витік нафти, повідомили в обласній прокуратурі.
Слідчі встановили, що у лютому цього року в одному із сіл району на території підприємства, діяльність якого пов’язана з користуванням надрами, стався витік нафтопродуктів через пропуск на засувці насосного обладнання.
Унаслідок цього нафта витекла як територію підприємства, так і за її межі – на ґрунтову дорогу та прилеглі земельні ділянки.
Під час огляду місця події зафіксовано нашарування нафтопродуктів у рівчаку та на ґрунті площею близько 500 квадратних метрів. Також виявили ємності, заповнені речовиною темного кольору з характерними ознаками нафтопродуктів.
За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом забруднення земель шкідливими речовинами.
Наразі встановлюється розмір заподіяної довкіллю шкоди та всі обставини події.