У Дрогобицькому районі Львівської області розслідують витік нафти, повідомили в обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що у лютому цього року в одному із сіл району на території підприємства, діяльність якого пов’язана з користуванням надрами, стався витік нафтопродуктів через пропуск на засувці насосного обладнання.

Унаслідок цього нафта витекла як територію підприємства, так і за її межі – на ґрунтову дорогу та прилеглі земельні ділянки.

Під час огляду місця події зафіксовано нашарування нафтопродуктів у рівчаку та на ґрунті площею близько 500 квадратних метрів. Також виявили ємності, заповнені речовиною темного кольору з характерними ознаками нафтопродуктів.

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом забруднення земель шкідливими речовинами.

Наразі встановлюється розмір заподіяної довкіллю шкоди та всі обставини події.

На Львівщині розслідують витік нафти на площі 500 кв. м