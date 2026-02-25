144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині розслідують витік нафти на площі 500 кв. м

Витік стався на території підприємства, діяльність якого пов’язана з користуванням надрами.

На Львівщині розслідують витік нафти на площі 500 кв. м
У Львівській області розслідують витік нафти на площі 500 кв. м

У Дрогобицькому районі Львівської області розслідують витік нафти, повідомили в обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що у лютому цього року в одному із сіл району на території підприємства, діяльність якого пов’язана з користуванням надрами, стався витік нафтопродуктів через пропуск на засувці насосного обладнання.

Унаслідок цього нафта витекла як територію підприємства, так і за її межі – на ґрунтову дорогу та прилеглі земельні ділянки.

Під час огляду місця події зафіксовано нашарування нафтопродуктів у рівчаку та на ґрунті площею близько 500 квадратних метрів. Також виявили ємності, заповнені речовиною темного кольору з характерними ознаками нафтопродуктів.

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом забруднення земель шкідливими речовинами.

Наразі встановлюється розмір заподіяної довкіллю шкоди та всі обставини події.

На Львівщині розслідують витік нафти на площі 500 кв. м
На Львівщині розслідують витік нафти на площі 500 кв. м
Фото: У Львівській області розслідують витік нафти на площі 500 кв. м

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies