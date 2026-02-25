Головне за ніч та ранок середи, 25 лютого: понад 160 боєзіткнень, подання генпрокурора до МКС, демарш США

Європейські високопосадовці на зруйнованій Дарницькій ТЕЦ у Києві. 24 лютого 2026 року

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко скерував до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо атак Росії на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Інтенсивність атак за згаданий період перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року. Уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі.

Унаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб.

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи ЗС РФ і представників військово-політичного керівництва Росії, які могли віддавати накази.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 164 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 262 490 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Сили ППО збили 95 російських безпілотників із 115.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Високопосадовець Держдепу США телефонував послу України Ользі Стефанішиній після українського удару по порту Новоросійська, здійсненого в листопаді, щоб виголосити демарш. Тоді була пошкоджена інфраструктура Каспійського нафтопроводу.

Стефанішина на брифінгу 24 лютого розповіла, що посадовець скаржився на пошкодження інфраструктури нафтопроводу, яким транспортують американську, казахську і російську нафту з Казахстану до чорноморського порту в Росії. "Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси", – сказала дипломатка.

Більше інформації – в новині.

Президент США Дональд Трамп виступив перед обома палатами Конгресу на урочистому засіданні з промовою State of the Union, яку називають найважливішою за обидві його каденції.

Упродовж понад 1,5 години виступу президент США про Україну не згадував.

Господар Білого дому вперше назвав нашу державу, коли розповідав про історію біженки Ірини Заруцької, яку у Шарлотті вбив злочинець-рецидивіст. Трамп зазначив, що дівчина втікала з Батьківщини через "брутальну війну, яка роздирає країну".

Згодом Трамп повернувся до теми України після чергової заяви про те, що він закінчив вісім війн під час перебування на посаді. Республіканець заявив, що його адміністрація "намагається зробити все можливе, що завершити дев'яту між Росією та Україною, де за місяць загинули 25 тисяч людей". Перед цим він подякував Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру та держсекретарю Марко Рубіо, які займаються переговорними процесами.

Також Трамп нагадав, що країни НАТО купують у США зброю для України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!