За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 262 490 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 262 490 (+1 070)
- танків – 11 701 (+3)
- бойових броньованих машин – 24 091 (+5)
- артилерійських систем – 37 589 (+29)
- РСЗВ – 1 655 (+1)
- засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 348 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886)
- крилаті ракети – 4 347 (+0)
- кораблі / катери – 29 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145)
- спеціальна техніка – 4 075 (+1)
- Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!