Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів

 Росія вже втратила в Україні близько 1 262 490 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 262 490 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 262 490 (+1 070) 
  • танків – 11 701 (+3) 
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+5)
  • артилерійських систем – 37 589 (+29)
  • РСЗВ – 1 655 (+1)
  • засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0)
  • літаків – 435 (+0)
  • гелікоптерів – 348 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886)
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) 
  • кораблі / катери – 29 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145) 
  • спеціальна техніка – 4 075 (+1) 
  • Дані уточнюються. 

Бий окупанта! Разом переможемо!

﻿
