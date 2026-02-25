Росія вже втратила в Україні близько 1 262 490 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 262 490 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.26 орієнтовно склали:

особового складу - близько 1 262 490 (+1 070)

танків – 11 701 (+3)

бойових броньованих машин – 24 091 (+5)

артилерійських систем – 37 589 (+29)

РСЗВ – 1 655 (+1)

засоби ППО / air defense systems – 1 305 (+0)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 348 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146 457 (+886)

крилаті ракети – 4 347 (+0)

кораблі / катери – 29 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 971 (+145)

спеціальна техніка – 4 075 (+1)

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо!