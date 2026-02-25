Уночі Сили ППО збили 95 російських безпілотників із 115

У ніч на 25 лютого Росія атакувала Україну 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 60 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.