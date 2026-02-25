Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Сили ППО збили 95 російських безпілотників із 115

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Уночі Сили ППО збили 95 російських безпілотників із 115
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 25 лютого Росія атакувала Україну 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, ТОТ Донецька, близько 60 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

﻿
