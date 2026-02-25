Знак солідарності з Україною від влади французької столиці.

Ввечері 24 лютого, у четверті роковини початку повномасштабної війни в Україні, найвідоміша світова пам'ятка - Ейфелева вежа у Парижі - була підсвічена кольорами українського прапора.

Відповідну світлину на своїй сторінці в мережі X розмістив президент Франції Емманюель Макрон.

Мерія Парижа також провела спеціальну церемонію, на якій заспівав хор українських жінок. Подяку за символ солідарності висловило посольство України у Франції.

Окрім Парижа, сині та жовті барви з'явилися і в Страсбургу - там український прапор засяяв на Палаці Європи, де відбуваються засідання Ради Європи. А напередодні таку ж акцію провели у європейському кварталі Брюсселя, де розташовані будівлі інституцій Євросоюзу.