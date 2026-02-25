Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
За добу на Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще 11 поранено

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. 

За добу на Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще 11 поранено
Фото: Вікіпедія

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, газогін, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дудчани, Урожайне, Новорайськ, Софіївка, Саблуківка, Комишани, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Милове, Придніпровське, Садове, Шевченівка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Козацьке, Микільське, Новокаїри, Новотягинка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон. 

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

