За добу на Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула людина, ще 11 поранено

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

За минулу добу в Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, газогін, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Дудчани, Урожайне, Новорайськ, Софіївка, Саблуківка, Комишани, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Козацьке, Милове, Придніпровське, Садове, Шевченівка, Велетенське, Станіслав, Олександрівка, Козацьке, Микільське, Новокаїри, Новотягинка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.