Вакансія «Стрілець» в бригаді «Азов» — служба в адекватних умовах Партнерський матеріал

Якщо давно думали зробити свідомий крок до служби, розгляньте 12-ту бригаду НГУ «Азов».

Вакансія «Стрілець» в бригаді «Азов» — служба в адекватних умовах

Більшість людей не мріють стати стрільцями та не прокидаються з відчуттям готовності до війни. Вони довго живуть з тихим напруженням, ніби реальність поставлена на паузу. Однак, врешті-решт, всередині назріває рішення — піти в серйозний підрозділ.

На вакансію стрільця відгукуються не герої з легенд, а звичайні люди зі страхами, сумнівами й відповідальністю. Якщо давно думали зробити свідомий крок до служби, розгляньте 12-ту бригаду НГУ «Азов».

Стрілець — підтримка для всього підрозділу 

Стрілець — не просто військовий з автоматом, а реальна опора бригади «Азов». Це той, хто тримає позицію, прикриває побратимів, реагує на рух противника і не дає йому свободи дій. Без стрільця не працюють маневри, не утримуються рубежі, не має сенсу техніка. Адже будь-яка територія залишається лише точкою на мапі, якщо на ній немає людей, готових її захистити. 

Стрілець — роль для тих, хто готовий бути частиною цілого. Кожен рух цих бійців має значення, а кожне рішення — наслідки. Тож, посада вимагає зібраності, уважності, відповідальності та гарної фізичної підготовки. Стрілець — це дорослий вибір: бути там, де важко, але потрібно, і робити свою роботу так, щоб інші могли покластися на тебе.

Важлива інформація про ВОС «Стрілець»

Пропонуємо дізнатися більше про спеціальність і службу в бригаді «Азов». 

Які вимоги до майбутніх стрільців «Азов»?

Перш ніж отримати ВОС Стрілець, військовослужбовець проходить серйозний відбір. Є пʼять основних вимог до добровольців.

  1. Готовність до відповідальності. Стрілець відповідає не лише за себе, а й за побратимів поруч. Тут важливо вміти виконувати завдання і не зникати в складний момент.
  1. Психологічна стійкість. Здатність діяти в умовах бойових дій, стресу, шуму, втоми й невизначеності. Не відсутність страху, а вміння тримати себе зібраним.
  1. Фізичний стан, який можна розвивати. Ідеальна форма не обов’язкова на старті, але важлива готовність регулярно тренуватися.
  1. Дисципліна та вміння працювати в команді. Стрілець — частина підрозділу, де рішення приймаються спільно, а накази виконуються чітко.
  1. Готовність навчатися. Наявність бойового досвіду — перевага, але важливіше бажання слухати інструкторів і постійно вдосконалювати навички.
  1. Відповідальне ставлення до стану зброї та екіпірування. Від військовослужбовців вимагають дотримання низки правил, адже вони зберігають життя.

Мотивація нищити ворога має бути «усталеним налаштуванням».

Чи є переведення із ЗСУ в НГУ?

Так. За бажанням, військовослужбовці Збройних Сил України можуть перевестися до лав Національної Гвардії через застосунок «Армія+». Однак, перед заповненням анкети необхідно отримати рекомендаційний лист від рекрутерів бригади «Азов», а під час введення даних — вказати 12-ту бригаду «Азов» (в/ч 3057). 

12-та бригада «Азов» — можливість служити там, де поважають

12-та бригада «Азов» шукає добровольців на ВОС-100 Стрілець і гарантує:

  • Мобілізацію до кінця воєнного стану або підписання контракту;
  • можливість підписання «контракту 18-24» для добровольців віком 18-24 роки;
  • стабільне грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 грн;
  • сучасну амуніцію, зброю та всі новітні технології;
  • постійні тренування з тактики, медицини та роботи із сучасною технікою;
  • кар’єрне зростання до інструктора чи командира;
  • медичну допомогу, реабілітацію, психологічну підтримку;
  • соціальний захист для сім’ї бійця;
  • комфортний клімат у команді.

«Азов» виборює свободу українського народу, тож знає, наскільки важливі умови. Переходьте на сайт azov.org.ua, заповнюйте анкету і ставайте частиною підрозділу, якому не байдуже на особовий склад.

