Рапорт на переведення: як писати, куди подавати та чого краще не робити Партнерський матеріал

«Азов» пряснює, як правильно змінити вид служби. 

Переведення з одного підрозділу ЗСУ до іншого в НГУ — законне право кожного військовослужбовця. Причини можуть бути різними — від сімейних обставин до службової необхідності. Проте сам процес часто викликає напругу через невідомість. Бригада НГУ «Азов» вирішила прояснити, як правильно змінити вид служби. 

Рапорт на переведення в іншу частину — ваша можливість покращити умови служби

Подати рапорт на переведення може будь-який військовослужбовець, незалежно від посади, звання, виду чи місця служби. Розгляд рапорту — це не «бажання» командира. Командування зобов’язане прийняти документ, зареєструвати його та надати відповідь у встановлені терміни. Звісно, рапорт не гарантує автоматичне переведення, але створює офіційний процес, у межах якого звернення бійця повинні розглядати.

 

Найважливіше про рапорт на переведення в інший підрозділ

Зміна місця служби завжди супроводжується занепокоєнням. Туманність майбутнього, страх реакції командування, плутанина з термінами та документами не роблять настрою. Розберемося з основними питаннями, щоб трохи зняти цей «тиск».

Які підстави існують для написання рапорту?

Підстави поділяються на два типи.

  • Офіційні, які передбаченими статутами й законами.

Стан здоров’я, який можна забезпечити чи контролювати тільки в іншій частині, а також необхідність частого лікування чи реабілітації. Ще одна причина — службова необхідність. Потреба у фахівцеві певного профілю в іншому підрозділі або переведення на посаду, яка відповідає навичкам.

  • Життєві, що не прописані дослівно, але враховуються командуванням.

Бажання знаходитися ближче до дому, а також конфліктні або небезпечні чинні умови служби. Також сюди належать сімейні обставини: необхідність догляду за хворою близькою людиною, малолітні діти без догляду, розлучення, зміна місця проживання родини.

  • Додаткові підстави для переходу між формуваннями.

Пропозиція посади чи місця у підрозділі НГУ, переведення для проходження служби в частині, що відповідає попередній цивільній професії.

Як правильно написати рапорт на переведення?

Структура елементарна.

  1. Адресат — командиру частини чи підрозділу.
  2. Ваші дані — ПІБ, військове звання, номер частини, посада.
  3. Суть прохання — «прошу розглянути можливість мого переходу зі Збройних Сил України до Національної гвардії України».
  4. Обґрунтування — стисле, чітке, без емоцій.

Додайте перелік документів: лист-згоду або лист-запит від частини НГУ, контакти кадрового підрозділу, характеристику, яку подавали в НГУ, а також папери для обґрунтування переходу. У кінці поставте дату і підпис.

 

Куди подавати рапорт?

Існує три способи подання документа:

●       Через канцелярію;

●       Через додаток «Армія+»;

●       особисто командиру;

●       через електронний документообіг, якщо він ведеться в частині.

Головне — перевірте факт не тільки приймання, а й реєстрації.

У які терміни розглядається рапорт?

В середньому — до 30 днів. У складних випадках термін можуть продовжити до 45 днів. Якщо відповідь затягують, ви маєте право письмово уточнювати статус розгляду.

Пишіть рапорт на переведення і ставайте до лав бригади «Азов»

Рапорт на переведення — не прояв слабкості чи небажання служити, а спосіб упорядкувати життя. «Азов» змінює хід подій на фронті, і їм потрібні ті, хто бажають виконувати обов’язки в адекватних і безпечних умовах. Дізнавайтеся більше про підрозділ на сайті azov.org.ua і ставайте частиною бригади, яка на перше місце ставить людей!
