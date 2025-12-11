Переведення з одного підрозділу ЗСУ до іншого в НГУ — законне право кожного військовослужбовця. Причини можуть бути різними — від сімейних обставин до службової необхідності. Проте сам процес часто викликає напругу через невідомість. Бригада НГУ «Азов» вирішила прояснити, як правильно змінити вид служби.

Рапорт на переведення в іншу частину — ваша можливість покращити умови служби

Подати рапорт на переведення може будь-який військовослужбовець, незалежно від посади, звання, виду чи місця служби. Розгляд рапорту — це не «бажання» командира. Командування зобов’язане прийняти документ, зареєструвати його та надати відповідь у встановлені терміни. Звісно, рапорт не гарантує автоматичне переведення, але створює офіційний процес, у межах якого звернення бійця повинні розглядати.

Найважливіше про рапорт на переведення в інший підрозділ

Зміна місця служби завжди супроводжується занепокоєнням. Туманність майбутнього, страх реакції командування, плутанина з термінами та документами не роблять настрою. Розберемося з основними питаннями, щоб трохи зняти цей «тиск».

Які підстави існують для написання рапорту?

Підстави поділяються на два типи.

Офіційні, які передбаченими статутами й законами.

Стан здоров’я, який можна забезпечити чи контролювати тільки в іншій частині, а також необхідність частого лікування чи реабілітації. Ще одна причина — службова необхідність. Потреба у фахівцеві певного профілю в іншому підрозділі або переведення на посаду, яка відповідає навичкам.

Життєві, що не прописані дослівно, але враховуються командуванням.

Бажання знаходитися ближче до дому, а також конфліктні або небезпечні чинні умови служби. Також сюди належать сімейні обставини: необхідність догляду за хворою близькою людиною, малолітні діти без догляду, розлучення, зміна місця проживання родини.

Додаткові підстави для переходу між формуваннями.

Пропозиція посади чи місця у підрозділі НГУ, переведення для проходження служби в частині, що відповідає попередній цивільній професії.

Як правильно написати рапорт на переведення?

Структура елементарна.

Адресат — командиру частини чи підрозділу. Ваші дані — ПІБ, військове звання, номер частини, посада. Суть прохання — «прошу розглянути можливість мого переходу зі Збройних Сил України до Національної гвардії України». Обґрунтування — стисле, чітке, без емоцій.

Додайте перелік документів: лист-згоду або лист-запит від частини НГУ, контакти кадрового підрозділу, характеристику, яку подавали в НГУ, а також папери для обґрунтування переходу. У кінці поставте дату і підпис.

Куди подавати рапорт?

Існує три способи подання документа:

● Через канцелярію;

● Через додаток «Армія+»;

● особисто командиру;

● через електронний документообіг, якщо він ведеться в частині.

Головне — перевірте факт не тільки приймання, а й реєстрації.

У які терміни розглядається рапорт?

В середньому — до 30 днів. У складних випадках термін можуть продовжити до 45 днів. Якщо відповідь затягують, ви маєте право письмово уточнювати статус розгляду.

Пишіть рапорт на переведення і ставайте до лав бригади «Азов»

Рапорт на переведення — не прояв слабкості чи небажання служити, а спосіб упорядкувати життя. «Азов» змінює хід подій на фронті, і їм потрібні ті, хто бажають виконувати обов’язки в адекватних і безпечних умовах. Дізнавайтеся більше про підрозділ на сайті azov.org.ua і ставайте частиною бригади, яка на перше місце ставить людей!