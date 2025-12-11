Переведення з одного підрозділу ЗСУ до іншого в НГУ — законне право кожного військовослужбовця. Причини можуть бути різними — від сімейних обставин до службової необхідності. Проте сам процес часто викликає напругу через невідомість. Бригада НГУ «Азов» вирішила прояснити, як правильно змінити вид служби.
Рапорт на переведення в іншу частину — ваша можливість покращити умови служби
Подати рапорт на переведення може будь-який військовослужбовець, незалежно від посади, звання, виду чи місця служби. Розгляд рапорту — це не «бажання» командира. Командування зобов’язане прийняти документ, зареєструвати його та надати відповідь у встановлені терміни. Звісно, рапорт не гарантує автоматичне переведення, але створює офіційний процес, у межах якого звернення бійця повинні розглядати.
Найважливіше про рапорт на переведення в інший підрозділ
Зміна місця служби завжди супроводжується занепокоєнням. Туманність майбутнього, страх реакції командування, плутанина з термінами та документами не роблять настрою. Розберемося з основними питаннями, щоб трохи зняти цей «тиск».
Які підстави існують для написання рапорту?
Підстави поділяються на два типи.
- Офіційні, які передбаченими статутами й законами.
Стан здоров’я, який можна забезпечити чи контролювати тільки в іншій частині, а також необхідність частого лікування чи реабілітації. Ще одна причина — службова необхідність. Потреба у фахівцеві певного профілю в іншому підрозділі або переведення на посаду, яка відповідає навичкам.
- Життєві, що не прописані дослівно, але враховуються командуванням.
Бажання знаходитися ближче до дому, а також конфліктні або небезпечні чинні умови служби. Також сюди належать сімейні обставини: необхідність догляду за хворою близькою людиною, малолітні діти без догляду, розлучення, зміна місця проживання родини.
- Додаткові підстави для переходу між формуваннями.
Пропозиція посади чи місця у підрозділі НГУ, переведення для проходження служби в частині, що відповідає попередній цивільній професії.
Як правильно написати рапорт на переведення?
Структура елементарна.
- Адресат — командиру частини чи підрозділу.
- Ваші дані — ПІБ, військове звання, номер частини, посада.
- Суть прохання — «прошу розглянути можливість мого переходу зі Збройних Сил України до Національної гвардії України».
- Обґрунтування — стисле, чітке, без емоцій.
Додайте перелік документів: лист-згоду або лист-запит від частини НГУ, контакти кадрового підрозділу, характеристику, яку подавали в НГУ, а також папери для обґрунтування переходу. У кінці поставте дату і підпис.
Куди подавати рапорт?
Існує три способи подання документа:
● Через канцелярію;
● Через додаток «Армія+»;
● особисто командиру;
● через електронний документообіг, якщо він ведеться в частині.
Головне — перевірте факт не тільки приймання, а й реєстрації.
У які терміни розглядається рапорт?
В середньому — до 30 днів. У складних випадках термін можуть продовжити до 45 днів. Якщо відповідь затягують, ви маєте право письмово уточнювати статус розгляду.
Пишіть рапорт на переведення і ставайте до лав бригади «Азов»
Рапорт на переведення — не прояв слабкості чи небажання служити, а спосіб упорядкувати життя. «Азов» змінює хід подій на фронті, і їм потрібні ті, хто бажають виконувати обов’язки в адекватних і безпечних умовах. Дізнавайтеся більше про підрозділ на сайті azov.org.ua і ставайте частиною бригади, яка на перше місце ставить людей!