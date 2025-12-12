У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ підозрює керівництво Ізмаїльського порту та підрядників у заволодінні 24 млн грн на портовому обладнанні

Детективи встановили, що схема, яка діяла у 2022–2023 роках, передбачала завищення вартості обладнання та товарів. Учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали «переможців» торгів.

НАБУ підозрює керівництво Ізмаїльського порту та підрядників у заволодінні 24 млн грн на портовому обладнанні
Ізмаїльський морський торговельний порт (ілюстративне фото)
Фото: Центр транспортних стратегій

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні понад 24 млн грн державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт». 

Як зазначає НАБУ, схема діяла у 2022–2023 роках та передбачала завищення вартості обладнання та товарів.

За даними слідства, до оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль «генерального директора», а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрям.

Зазначається, що учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали «переможців» торгів.

НАБУ повідомляє, що надалі ці компанії самостійно проводили переговори з виробниками; готували технічні вимоги та тендерну документацію замість порту; включали до документації дискримінаційні умови, щоб усунути реальних учасників; подавали завищені цінові пропозиції для збільшення очікуваної вартості закупівель; вчиняли інші антиконкурентні узгоджені дії.

Детективи зазначають, що внаслідок цього провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами. Отримані від порту кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівкою і розподіляли між собою. Попередня оцінка завданих збитків — понад 24 млн грн.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. 

Зазначається, що детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження у травні 2024 року за власними напрацюваннями — зокрема, після аналізу публічних закупівель у системі «Прозорро» та скарг учасників торгів. Частина компаній, задіяних у схемі, вже включена до «чорних списків» АМКУ.

Розмір збитків встановили завдяки висновкам спеціалістів Державної аудиторської служби України та експертів Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

НАБУ звертається до громадян та бізнесу морської галузі з проханням і надалі повідомляти про корупцію. Надана інформація ретельно опрацьовується та враховується в розслідуваннях.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies