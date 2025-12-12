НАБУ підозрює керівництво Ізмаїльського порту та підрядників у заволодінні 24 млн грн на портовому обладнанні

Детективи встановили, що схема, яка діяла у 2022–2023 роках, передбачала завищення вартості обладнання та товарів. Учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали «переможців» торгів.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило про викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні понад 24 млн грн державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Як зазначає НАБУ, схема діяла у 2022–2023 роках та передбачала завищення вартості обладнання та товарів.

За даними слідства, до оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль «генерального директора», а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрям.

Зазначається, що учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали «переможців» торгів.

НАБУ повідомляє, що надалі ці компанії самостійно проводили переговори з виробниками; готували технічні вимоги та тендерну документацію замість порту; включали до документації дискримінаційні умови, щоб усунути реальних учасників; подавали завищені цінові пропозиції для збільшення очікуваної вартості закупівель; вчиняли інші антиконкурентні узгоджені дії.

Детективи зазначають, що внаслідок цього провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари постачалися «своїми» фірмами за завищеними цінами. Отримані від порту кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівкою і розподіляли між собою. Попередня оцінка завданих збитків — понад 24 млн грн.

Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначається, що детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження у травні 2024 року за власними напрацюваннями — зокрема, після аналізу публічних закупівель у системі «Прозорро» та скарг учасників торгів. Частина компаній, задіяних у схемі, вже включена до «чорних списків» АМКУ.

Розмір збитків встановили завдяки висновкам спеціалістів Державної аудиторської служби України та експертів Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

НАБУ звертається до громадян та бізнесу морської галузі з проханням і надалі повідомляти про корупцію. Надана інформація ретельно опрацьовується та враховується в розслідуваннях.