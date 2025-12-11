Розкрадання 102 млн гривень: НАБУ і СБУ повідомили про викриття корупційної схеми в оборонці

Підозрюваними є керівники державного оборонного підприємства і фірми-підрядниці.

Трьох осіб підозрюють в розкраданні на оборонних контрактах

НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в оборонній сфері. Спільно з САП і СБУ Бюро викрило розкрадання 102 млн гривень, призначених для захисту бронетехніки Сил оборони.

Підозрюваними є троє учасників організованої групи: комерційний директор ДП, його колишній голова і власник фірми-підрядника. Йдеться про контракт від 2022-го р., зазначили в Telegram Бюро.

Правоохоронці провели заходи в Запорізькій і Дніпропетровській областях, додали в СБУ.

"У квітні 2022 року, під час активної фази російського наступу, Міноборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків", – розповіли в НАБУ.

Тодішній гендиректор ДП залучив комерційного директора та директора приватного товариства. Вони уклали договір, за яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) ДП купувало за майже втричі завищеними цінами.

Для приховування злочину директор товариства оформлював закупівлю через фіктивні компанії. Отриману "маржу" переводили на підконтрольні рахунки для легалізації.

Підозру оголосили за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Слідчі СБУ затримали його наприкінці квітня цього року.