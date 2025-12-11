Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру

 Далі вогонь передадуть нашим захисникам і захисницям, у лікарні, школи, церкви та рятувальникам.

Фото: Офіс президента

Представники скаутських організацій України сьогодні передали президенту Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру.

Про це Зеленський повідомив у Telegram і опублікував фото.

"Щороку приймаємо Вифлеємський вогонь миру від представників скаутських організацій України, і сьогодні продовжили цю традицію. Це важливий символ добра та єдності, який зараз має особливе значення. Далі вогонь передадуть нашим захисникам і захисницям, у лікарні, школи, церкви та рятувальникам", - написав президент.

Він подякував представникам "Національної організації скаутів України", "Пласту – Національної скаутської організації України" та "Асоціації гайдів України".

