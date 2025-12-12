Ворог дронами атакував Нововодолазьку громаду Харківщини. Є постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 12 грудня, російські війська дронами атакували Нововодолазьку громаду Харківської області. Постраждали шестеро людей, один із них, чоловік, перебуває у важкому стані, у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2", деталі з'ясовують.
Екстрені служби працюють на місці влучання.
Спершу були дані про чотирьох поранених, але станом на 13:00 їхня кількість зросла до шести.
"Медики вже надають їм необхідну допомогу", – написав він.
- Нещодавно росіяни вбили 5 людей на Харківщині, і ще понад 10 осіб поранили.