Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог дронами атакував Нововодолазьку громаду Харківщини. Є постраждалі (оновлено)

Одна людина перебуває в важкому стані. 

Ворог дронами атакував Нововодолазьку громаду Харківщини. Є постраждалі (оновлено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Сьогодні, 12 грудня, російські війська дронами атакували Нововодолазьку громаду Харківської області. Постраждали шестеро людей, один із них, чоловік, перебуває у важкому стані, у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2", деталі з'ясовують.

Екстрені служби працюють на місці влучання. 

Спершу були дані про чотирьох поранених, але станом на 13:00 їхня кількість зросла до шести. 

"Медики вже надають їм необхідну допомогу", – написав він. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies