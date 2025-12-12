Вночі РФ понад 6 годин атакувала дронами вугледобувну шахту. Було близько 18 влучань, поранені люди

У ніч на 12 грудня Росія атакувала дронами вугледобувну шахту. Було близько 18 влучань. Поранені люди.

А через атаку на енергетику без світла залишаються близько 90 тисяч абонентів на Одещині. Як розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Роман Андарак, ситуація в енергосистемі залишається складною через чергові російські атаки.

Уночі ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на Одещині. На ранок без світла тимчасово залишаються понад 90 тисяч споживачів. Критична інфраструктура працює від генераторів. Відновлювальні роботи тривають.

Вночі Росія також понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт. Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння.

У всіх регіонах діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Найважча ситуація є у прикордонних та прифронтових областях, де ремонти можливі лише після дозволу військових.

Уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії. Також тривають консультації з прифронтовими регіонами щодо забезпечення критичної інфраструктури резервними джерелами живлення.

Німеччина, Швеція та інші партнери оголосили про нове фінансування до Фонду підтримки енергетики, що дозволить закупити необхідне обладнання. Також виконано план імпорту газу на цей рік і законтрактовано близько половини потреб на наступний.