У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
FT: британські банки виступили проти використання заморожених у країні £8 млрд активів РФ для України

Як і Бельгія, вони бояться можливих судових позовів з боку Москви.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Британські банки виступили проти планів використання близько £8 млрд заморожених російських активів, які вони утримують, попередивши, що уряд Великої Британії не запропонував їм компенсацій у разі можливої відповіді з боку Москви, пише Financial Times

Топбанкіри, які говорили на умовах анонімності через чутливість схеми, заявили, що можуть опинитися під значним юридичним ризиком, якщо ці активи використають як забезпечення безвідсоткових кредитів для України.

Однією з перешкод є відсутність гарантій, що можливу мирну угоду між Україною та Росією буде доповнено репараціями з боку Москви на користь Києва, які могли б допомогти з погашенням фінансування.

«Нас турбує законність… уряд створює новий прецедент, адже раніше він ніколи не вилучав активи таким чином», — сказав один із високопосадових банкірів. «Росія подасть до суду за ці активи», — додав він.

«Юридичний ризик полягає в тому, що якщо Україна не поверне кошти, доведеться вилучати актив, який уряд вважає вашим, але Росія — ні», — зазначив радник великих кредиторів.

Які саме банки у Великій Британії утримують суверенні російські активи, є суворо конфіденційною інформацією: банкіри відмовляються говорити, чи залучені їхні установи.

Британські посадовці відмовилися коментувати, чи надаватиме уряд банкам гарантії в межах своїх планів, які передбачають використання російських активів як застави за кредитами, а не їхнє пряме вилучення.

Радник великих кредиторів сказав: «Очікується, що це не кредит, а дар, і банки розуміють, що їм доведеться вилучати базову заставу».

Він додав: «Це майже гарантований дефолт, і банки побоюються, що їх залишать сам на сам, коли Росія подасть позови».
