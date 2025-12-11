Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЄС запускає механізм довгострокового замороження активів РФ

Для цього застосують статтю 122 Договору про ЄС, аби уникнути блокування від Угорщини і Словаччини.

прапори ЄС
Фото: З відкритих джерел

Уряди країн ЄС ініціювали процедуру, яка дозволить заморозити активи російського центробанку в ЄС на довгостроковій основі, передає The Guardian.

Йдеться про кошти і резерви, які вже перебувають у статусі «іммобілізованих» у Європі. Тепер ЄС прагне зафіксувати їх юридично так, щоб не продовжувати режим замороження кожні пів року, а також створити правові умови для подальшого використання цих грошей на підтримку України.

Процедуру запустили за статтею 122 Договору про ЄС — це інструмент, який дозволяє ухвалювати спеціальні заходи, якщо виникає потреба захистити економічну стабільність у надзвичайних обставинах. Рішення ухвалюватиметься кваліфікованою більшістю.

Данське головування у Раді ЄС повідомило, що Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) схвалив оновлений варіант документа та дав старт письмовій процедурі для остаточного рішення Ради. Його очікують до п’ятниці, 12 грудня.

У Брюсселі припускають, що цей крок викличе різку реакцію Угорщини і Словаччини, які раніше погрожували блокувати продовження замороження через розбіжності щодо енергетичної політики ЄС та загальної стратегії щодо Росії. Саме тому країни-члени й переходять до механізму за статтею 122, що дозволяє обійти право вето окремих країн-членів.
