ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Творці штучного інтелекту стали "людиною року" за версією Time

"2025-й став роком, коли весь потенціал ШІ виявився у всій своїй повноті і стало зрозуміло, що шляху назад уже немає".

Ілюстративне фото
Фото: pexels/sanketgraphy

Творці штучного інтелекту отримали звання людини 2025 року за версією американського журналу Time. Про це повідомляється на сторінці видання в соцмережі Х.

"2025-й став роком, коли весь потенціал штучного інтелекту виявився у всій своїй повноті і стало зрозуміло, що шляху назад уже немає. За те, що епоха машин, які думають, стала реальністю; за те, що вразили та стривожили людство; за зміну сьогодення та розширення меж можливого людиною 2025 року Time стали архітектори штучного інтелекту", – йдеться в повідомленні.

На обкладинку журнал помістив голову компанії Meta Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лізу Су, голову xAI, SpaceX і Tesla Ілона Маска, голову Nvidia Дженсена Хуанга, керівника OpenAI Сема Альтмана, гендиректора DeepMind Деміса Хассабіса, керівника Anthropic Даріо Амодея та засновницю ImageNet Фей-Фей Лі. Вони сидять на сталевій балці, а саме зображення відсилає до фотографії "Обід на хмарочосі", зробленої 1932 року.

  • Щотижня до ChatGPT надсилається понад 18 мільярдів повідомлень. Всього за три роки чат-ботом OpenAI скористалася кожна десята людина. Докладніше читайте в матеріалі Financial Times, який переклав Lb.ua "Як ШІ став нашим особистим помічником".
