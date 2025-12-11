Творці штучного інтелекту стали "людиною року" за версією Time

"2025-й став роком, коли весь потенціал ШІ виявився у всій своїй повноті і стало зрозуміло, що шляху назад уже немає".

Творці штучного інтелекту отримали звання людини 2025 року за версією американського журналу Time. Про це повідомляється на сторінці видання в соцмережі Х.

"2025-й став роком, коли весь потенціал штучного інтелекту виявився у всій своїй повноті і стало зрозуміло, що шляху назад уже немає. За те, що епоха машин, які думають, стала реальністю; за те, що вразили та стривожили людство; за зміну сьогодення та розширення меж можливого людиною 2025 року Time стали архітектори штучного інтелекту", – йдеться в повідомленні.

На обкладинку журнал помістив голову компанії Meta Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лізу Су, голову xAI, SpaceX і Tesla Ілона Маска, голову Nvidia Дженсена Хуанга, керівника OpenAI Сема Альтмана, гендиректора DeepMind Деміса Хассабіса, керівника Anthropic Даріо Амодея та засновницю ImageNet Фей-Фей Лі. Вони сидять на сталевій балці, а саме зображення відсилає до фотографії "Обід на хмарочосі", зробленої 1932 року.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025