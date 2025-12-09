Росіяни атакували Україну ракетами
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСвіт

ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ

З'ясують, чи не зловживала компанія, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів.

ЄС почав антимонопольне розслідування щодо Google через використання контенту ШІ
Логотип Google
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз розпочав розслідування стосовно Google, щоб з’ясувати, чи не зловживала компанія своїм домінуючим становищем, використовуючи власні інструменти штучного інтелекту для витіснення конкурентів.

Про це пише Bloomberg.

Єврокомісія заявила у вівторок, що перевірить, чи не спотворює підрозділ Alphabet конкуренцію шляхом нав’язування несправедливих умов для творців контенту та надання своїй моделі ШІ переваг порівняно з конкурентами.

Регулятор ЄС також дослідить, наскільки створення відповідей AI Overviews та AI Mode у Google базується на контенті веб-видавців і чи отримують вони належну оплату за його використання.

"Ця справа знову є потужним сигналом нашої відданості захисту онлайн-преси та інших творців контенту, а також забезпеченню чесної конкуренції на ринках ШІ, що розвиваються", – заявила Тереса Рібера, єврокомісарка з питань конкуренції, у промові в Брюсселі у вівторок.

  • Нещодавно стало відомо, що Європейська комісія розслідуватиме діяльність Google щодо ймовірного зниження рейтингу новин у результатах пошуку, що, за словами критиків, призводить до зменшення трафіку та підриву прибутку медіакомпаній. 
  • Якщо буде встановлено порушення правил DMA щодо забезпечення справедливого, розумного та недискримінаційного доступу для бізнес-користувачів, як от видавці новин, Alphabet можуть оштрафувати на суму до 10% її річного світового обороту.
  • Восени Китай припинив антимонопольне розслідування щодо Google на тлі активізації Пекіном і Вашингтоном перемовин щодо TikTok, Nvidia та торгівлі. Це розслідування щодо Google, офіційно розпочате у лютому, було зосереджено на домінуванні операційної системи Android американської компанії та її впливу на китайських виробників телефонів, таких як Oppo та Xiaomi, які використовують це програмне забезпечення.
