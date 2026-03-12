«Наша система дорого коштує, але ми можемо сказати, скільки розміновуватимемо кожну кадастрову ділянку»

— Наша система дорого коштує, вона забирає багато людського ресурсу, але ми можемо сказати, скільки розміновуватимемо кожну кадастрову ділянку. І це не просто перемножити одну цифру на іншу, це скласти пазл з 20 мільйонів ділянок.

З одного боку, це така собі відповідь на вічне питання-претензію до вчених: а де ж ваші практичні розробки? З іншого, приклад хорошої співпраці науки й управлінців, каже Олена Паренюк, яка очолює проєкт.

Йдеться про цифрову платформу для планування, пріоритизації та моніторингу гуманітарного розмінування GRIT , яку розробляють українські науковці та айтівці. Над проєктом працюють Мінекономіки, Центр гуманітарного розмінування у співпраці з Palantir Technologies . Фінансує його UNDP .

— Знаю, звідки вона взялася, — каже Олена Паренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, пріоритизаційна координаторка команди Demine Ukraine . — Є IMAS , міжнародний стандарт протимінної діяльності, який говорить, що розмінування одного гектара займає стільки-то днів. Хтось колись озвучив 174 тис. км² забруднених територій. Беремо їх, перемножуємо на час — і от уже є 700 років. Але для мене це така дуже болюча тема. Бо люди описують складну проблему широчезними мазками. А воно не так. Щоб дізнатися, як саме, потрібні ми.

Понад 700 років на розмінування України — одна з цифр, озвучених експертами, яка добре запам’яталась і легко увійшла у вжиток.

Від радіації до розмінування

Склалося так, що її кар’єра завжди була пов’язана з високоризикованими галузями. Олена Паренюк займається менеджментом радіаційних територій, забруднених через аварії, вивчає ґрунтові бактерії зони відчуження ЧАЕС. Працює в Інституті проблем безпеки АЕС у Чорнобилі, два роки провела в японській Фукусімі. Бачила майже всі радіоактивні місця, включно з ядерними випробувальними полігонами.

Фото: з фейсбуку Олени Паренюк Олена Паренюк

У 2023-му стала головним дослідником у проєкті науково-дослідної програми Horizon Europe — Radiation Resilience of Nuclear Facilities During the War Time, в якому задіяні 17 європейських наукових інституцій, що займаються ядерними ризиками. Саме вона й ініціювала його.

— Ми мали розробити різні сценарії подій для європейських атомних станцій в умовах війни. Я їх називала сценаріями апокаліпсиса. Цей проєкт відкрив широченний «радіаційний» нетворк, у який я завжди мріяла потрапити. Бо радіація — це робота мого життя. Але в тому ж 2023-му застрибнула в розмінування, — розповідає Олена Паренюк.

Тоді здавалося, що однією ногою. Долучитися до команди її запросив Ігор Безкаравайний, якого саме призначили заступником міністра економіки з гуманітарного розмінування.

— Він прийшов, подивився на своє поле роботи і вирішив, що потрібно вибудувати певну систему, — пояснює вона. — Зрозуміло, що насамперед держава має подбати про безпеку людей. Після деокупації населеного пункту туди заходить ДСНС. Вона дуже ефективно працює, якщо порівнювати з міжнародними стандартами — то просто на супершвидкості. Дороги й інфраструктуру розміновує Державна служба спецтранспорту. І тільки потім у порядку денному поля, луки, ліси, перелоги. Це вже і є сфера відповідальності Центру гуманітарного розмінування.

Співпраця мала тривати буквально півтора місяця.

— Але, на жаль чи на щастя, науковці не вміють робити щось на трошки. Це, певно, специфіка якоїсь наукової організації думки — ти кожного разу бачиш нову проблему. Підходиш до краю знаного, а там помічаєш ще більше того, що потребує вивчення. Тому в розмінуванні я зав’язла вже по самі вуха.

Фото: з фейсбуку Олени Паренюк

До проєкту Олена залучила дві команди — Товариство дослідників України, які на той момент досліджували забруднення територій вибуховими кратерами, і айтівців з UA Damage, що за допомогою дронів і супутникових знімків робили аналітику про зруйновані будівлі. Згодом до команди приєднався аналітик Світового банку і викладач Києво-Могилянської академії, дві професорки з Херсонського та Сумського державних університетів — докторка географічних наук і докторка економічних наук.

Зона відчуження 2

— 150 тис. км² територій громад (не всієї землі) зазнали впливу війни. 900 км² з них вважають замінованими. З огляду на загальну площу України ця цифра не видається дуже великою. Але є проблема з впливом бойових дій у ширшому розумінні.

Приміром, Товариство дослідників України аналізує, наскільки наша територія пошкоджена бомбами. Ці дані є тільки в нас. Наприклад, уся Харківська область буквально перерита кратерами — їх загальна площа — 40 км². І ще питання, що буде рости на ділянках, які пережили так звані бомбтурбації — це сам вибуховий кратер від снаряда і земля навколо, яку він виштовхує на поверхню. До цього треба додати хімічну зброю, яку використовують російські війська. У Харківській області ми й досі добре бачимо, де проходила лінія бойового зіткнення 2022 року, саме за інтенсивністю забруднення. Важко уявити, що буде на нинішній ЛБЗ. Там фізичне, хімічне забруднення, новий тип забруднення — оптоволокно.

Тобто це буде шрам на території України, така собі зона відчуження. І нам треба вирішити, що ми робитимемо з цією територією. Бо не все так погано. Мені дуже не подобається цей троп, який можна простежити особливо в іноземних медіа. Посипання голови попелом: усе, тепер тут нічого не буде. Як кажуть українці: ніколи такого не було, щоб нічого не було. Ми можемо посадити там соняшник, поставити сонячні панелі або посадити ліс — і так захоплювати вуглець з повітря, а потім продавати вуглецеві кредити Євросоюзу. Зрештою і природа завжди знайде шлях. Навіть якщо на територіях навколо ЛБЗ, назвемо їх так, ми не зможемо вирощувати пшеницю, це не означає, що ми не можемо їх використовувати. Є величезна кількість альтернатив, і дуже часто навіть корисніших за сільське господарство.

Фото: Товариство дослідників України Під час експедиції на деокуповану територію

Наприклад, у Чернігівській області є певні доволі сильно заміновані ділянки. І можна почути: «Боже, що ж робити?». Як варіант — не робити нічого, а дати цим ділянкам заболотитися, бо це те, чого Україні вже не вистачає. У верхів'ях Дніпра ми повисушували всі болота, які мали б затримувати воду і потім її поволі віддавати. Через це після сніжних зим, як цьогорічна, можемо мати повінь.

Розставити пріоритети

— Мене запросили в команду як аналітика з пріоритизації. Питання стояло так: як визначити, яку територію треба розміновувати першою. На той момент ми ще не знали всі масштаби проблеми. Певні цифри звучали, але так, щоб дати точну відповідь, ми не могли. Знайти її і було моєю задачею.

Я, як роблять усі дослідники, місяць дивилася на стіну, у Facebook, а також серіали. І в мене з'явилася ідея, що насамперед необхідно розміновувати території, які потребують найменше уваги і зусиль. Це перший критерій. Умовно, якщо ми знаємо, що в нас є якийсь гектар землі, і ми очікуємо, що там одна міна, то саперний розрахунок може приїхати вийняти цю міну за добу і випустити ділянку у використання. А є дуже забруднені території. Наприклад, якщо ви їздили в напрямку Іванкова, то там є місця, де оператори розмінування працюють уже третій рік. Дійсно працюють, а не просто поставили знаки. Але через те, що ділянка складна, це триває довго. І отакі території ми будемо розміновувати в останню чергу. Адже на них можна застрягнути, фактично вони сковують ресурси.

Тому ми і придумали, що в першу чергу варто вивільняти те, що найлегше. І ви будете бачити, що впродовж наступних років швидкість розмінування сильно виросте, а потім потроху почне уповільнюватися.

Фото: з fb-сторінки Demine Ukraine

По-друге, неможливо аналізувати територію виключно в категоріях «ось земля — ось міни». Завжди є якесь використання цієї території. І ми розробили формулу, якою оцінюємо її економічний, екологічний і соціальний потенціал, порівнюємо його з часом, який потрібен на розмінування. Виходить індекс пріоритизації ділянки. Якщо бачимо, що цей індекс високий, то або територія дуже дорога в плані економіки, соціології і екології, або не така дорога, але час на розмінування менший.

З цього, власне, почали будувати систему.

Скласти пазл

— Ми працюємо на рівні кадастрової ділянки. Такої докладної аналітики, яка зараз є в нашій системі, немає ніде в державі. І коли ми запросили до команди двох професорок з Херсонського і Сумського університетів, вони з острахом погоджувалися на це. Оскільки такий рівень гранулярності — це складно. Одна річ — розробити методику і проаналізувати статистику по країні чи області, а інша — коли в тебе є 500 м² і ти мусиш про них щось сказати. На такому рівні даних навіть не збирають. Але ми — команда молода і завзята — знайшли неочевидні джерела.

З того, що можу озвучити. Приміром, дані про щільність населення отримуємо від мобільних операторів. Вони знеособлені, плюс ми беремо їх із затримкою. У нас дуже багато безпекових запобіжників. Ми працюємо із супутниковими знімками у високій розподільчій здатності, найвищій, що доступна для цивільних. Але використовуємо старі знімки, яким щонайменше пів року-рік.

Усе це чутлива інформація, тому ми співпрацюємо зі світовим техгігантом Palantir, який має найвищий рівень безпеки даних, які там зберігають. Це надзвичайні партнери, вони прийшли і запропонували допомогу майже pro bono. Ми платимо їм певні гроші, нас підтримують донори, але порівняно з комерційними чеками цієї компанії ми їм навіть на каву не даємо. Просто таке рішення ухвалив менеджмент цієї корпорації.

Зараз у нашій системі вже 120 наборів даних з 30 різних джерел. А коли в тебе є багато даних і ти знаєш, які питання ставити, можеш знайти відповіді.

Фото: Суспільне Харків/Дмитро Гребінник Протипіхотна міна на кладовищі в Балаклійській громаді, квітень 2024 року, Харківщина.

Модулі постійно додають залежно від запитів. Приміром, зараз у роботі задача: громади Харківської області кажуть, що найбільше потерпають через заміновані кладовища — а ми у своїй системі їх не бачимо. Тому шукаємо дані планування кладовищ (тепер я знаю, що в Україні їх 33 тисячі), добудовуємо модуль у системі, щоб підсвітити ці об’єкти й накласти на них заміновані території. І, власне, нам треба встигнути до Зелених свят.

Але, звісно, з даними не все так райдужно.

Знайти дані

— Найбільший виклик — знаходити їх. У Європі, наприклад, є система моніторингу землекористування. Вони точно знають, що в них і де, де ростуть ліси, коли ці ліси посадили, де їх межі, і все це до дрібниць оцифровано. У нас Держгеокадастр мав оцифрувати дані протягом десяти років і досі ще не завершив роботи. Щоб ви розуміли, зараз він охоплює 84 % території України.

І так по різних галузях: є або щось космічного рівня, або щось на контурних картах. А ми це все зводимо докупи. Наприклад, мені вчора прийшли дані у вигляді буквально сфотографованих контурних карт 1942 року. Дуже детальні, і почерк у картографа був гарний. І це не одна карта, йдеться про величезні території.

Або, наприклад, питання: скільки дітей на конкретній кадастровій ділянці, якщо маємо цифру тільки по громаді? Але є певні методи, як це дізнатися, і ми це дізнаємося.

Зараз починаємо співпрацю з підрядником, який надаватиме інформацію про червонокнижні види рослин і тварин з геолокацією. Бо машинне розмінування просто переорює територію — і там уже ніякий червонокнижний полин або червонокнижні лілії не виростуть. Оператори гумрозмінування не хотіли б нищити це, просто вони не знають, що є на цій території і чим вона цінна.

Фото: Зоряна Стельмах Замінована ділянка на Київщині, листопад 2025 р.

Так шар за шаром ми складаємо оцей величезний інформаційний пиріг з даних, починаючи з таких точкових історій, як кадастрові ділянки. Агрегуємо, агрегуємо — і так до рівня загалом по країні, а потім робимо зрозумілу людям аналітику. Підсвічуємо те, що може бути важливим для ухвалення рішень. Водночас наші замовники мають абсолютно різний рівень. Тобто прем'єр-міністерка може спитати про аналітику по країні. А може спитати голова громади. Йому не потрібна аналітика по країні, він має знати, скільки могил на кладовищі заміновані. Це такий величезний геп.

Масштаб — окремий виклик. На щастя, є Palantir з його штучним інтелектом й обрахунковими потужностями. Але що важливо, у рамках GRIT штучний інтелект не ухвалює жодного рішення. Як би цинічно це не звучало, але він у разі помилки в тюрму не сяде, відповідальності за життя не понесе. Тому всі рішення завжди ухвалює тільки людина. І я маю бути впевнена, що ця людина розуміє, звідки взялися передумови для рішення, як була створена аналітика, з чого. А ШІ ми використовуємо як підсилювач, збільшуване скло. Наприклад, у нас 20 млн кадастрових ділянок. Мені, умовно, треба площу кожної помножити на три і взяти квадратний корінь. Я задаю цей алгоритм ШІ, він працює цілу ніч, бо ніякий Excel це не подужає, а Palantir може — і на ранок маємо результат.

Рівень деталізації, з одного боку, а з іншого, масштаб і кількість даних — це те, що ускладнює задачу. Але ми відповідаємо за кожен квадратний метр. Ми знаємо, звідки цифри, і ніколи нікого не озброюємо даними, в яких не впевнені. Бо це моя репутація, репутація мого начальства.

Фінальне рішення

— Система дозволяє бачити багато цікавого. Приміром, минулого року ми з’ясували, що в Херсонській області обробляють високий відсоток територій, котрі вважають замінованими, — більш ніж 10 %. Це означає, що оператори гуманітарного розмінування колись приїхали туди, оглянули, сказали: «Це заміновано». Поставили знаки. Приїхав фермер, подивився на це: «Дуже цікаво, але я тут працюю». І виніс ті міни. Бо що? Земля не має гуляти. І це про героїзм. Ми розповідаємо цю історію міжнародним партнерам, а вони: «Боже, як так можна?». Тому-то пріоритизація така важлива, щоб люди не розміновували самі, бо ж це українці, у них посівна.

Фото: Demine Ukraine Розмінування територій із залученням кінологів і спеціально навчених собак на межі Миколаївської та Херсонської областей, серпень 2025 р.

Або ось Харківська область, яка в нас найзамінованіша. Там працює Центр протимінної діяльності, тобто він фактично з нуля створив свою систему менеджменту замінованих територій. Це ого-го яка робота. Ми маємо підтримку уряду, працюємо з техгігантом і бачимо більше, але люди, можна сказати, на колінці зробили те, що працює для області. Тому зараз інтегруємо дві наші системи, щоб ми могли їм вивантажувати свою аналітику, а вони нам передавали свої запити. І це такий важливий для нас трек інтеграції в регіонах, оскільки ніхто не знає свою територію краще, ніж громади.

І фінальне слово у визначенні пріоритетів або в якихось інших рішеннях, які ми пропонуємо, завжди за громадами. Загалом важливо розуміти, що наша система — це не система ухвалення рішень, це система підтримки прийняття рішень. Тобто ми говоримо: ось така статистика, такі цифри, такі дані, шановні десижинмейкери, вирішуйте. Неетично і неправильно щось пропонувати нам як аналітикам, тому що завжди є фактори, які ми не можемо побачити і не можемо прорахувати.

Загалом в Україні багато в чому унікальна ситуація. Ми перша країна у світі, яка відкрила свій ринок послуг гуманітарного розмінування, бо розуміємо, що не справляємося з масштабами. Як це працює. Скажімо, фермер пише заявку в Центр гуманітарного розмінування. ЦГР проводить тендер, приходять оператори, хтось виграє, отримує направлення на розмінування. Витрати компенсує держава.

Фото: Центр гуманітарного розмінування Уламок російської ракети на полі.

Нині в нас приблизно 130 операторів гуманітарного розмінування: благодійні, державні або просто приватні організації, які заробляють гроші.

Водночас минулого року, приміром, бюджет на розмінування повністю не використали. Не всі приватні власники подають заявки, хоча відомо, що територія замінована. Є ділянки в комунальній, державній власності, їх теж треба розміновувати в якомусь порядку. І цього року GRIT уже допомагав створювати цей план, і в нашій системі можна відстежувати прогрес його виконання. Якщо Центр гуманітарного розмінування бачить якихось вільних операторів, то він відкриває тендери навіть без заявок. Бо в нас є система пріоритетів і оця громада — наш пріоритет.

Це важливо з різних точок зору. Наш улюблений приклад: на територіях, що зазнали впливу, розташовано більш ніж пів тисячі шкіл. Зрозуміло, що школу треба розміновувати в першу чергу. Але яку? Ми можемо це рахувати і давати відповідь на такі складні питання. Бо як пояснити громадам, чому розміновуємо цю школу, а не цю. Ми ж показуємо цифри і кажемо: зараз працюємо в цій громаді, це забере стільки-то місяців, потім перейдемо у вашу громаду, і у вас розмінування триватиме стільки-то. Це як з відключеннями світла. Українцям нормально без світла, тільки дайте графік. Люди можуть потерпіти, але вони мають знати, що в певний час роботу зроблять. І чим більше ми говоритимемо публічно про те, що в нас є план, що ми його виконуємо, тим більше буде довіри. Бо GRIT аналізує потреби, дивиться на спроможності, ми це все поєднуємо і говоримо саме про реалістичний план, а не той, який залишатиметься на папері.

Фото: Demine Ukraine UDM VORMELA Сертифікована українська машина розмінування

Переписати світові стандарти

— Звичайно, я вивчала досвід, накопичений до нас. Мені здається, що інакше не можна. Стрибну для прикладу в бік радіації. У кожного покоління чорнобильських науковців з’являється ідея створити науковий хаб у Чорнобилі. Уже є штук п'ять концепцій. Тому навіщо тобі створювати шосту, якщо можна просто подивитися, що зробили до тебе?

Так само і тут. У той перший місяць я не тільки у стіну дивилася чи Facebook, але й читала різні публікації. І проблема з попереднім досвідом у тому, що такого масштабу замінування ніде не було. Такої варіативності вибухонебезпечних предметів ніде не було з часів Другої світової війни. І таких технологічних можливостей, інтелектуального потенціалу, як у нас, немає в жодній країні, яка зараз замінована.

Багато чого ми вчимось у Хорватії, яка тільки минулого року завершила розмінування. Але зрозуміло, що коли вона розробляла план й ухвалювала рішення, то які там хмарні обрахунки і штучний інтелект? Усе, що було до цього, не мало такого рівня технологій.

Ми бачимо цю необхідність переписувати світові стандарти розмінування. І ми їх потроху переписуємо, бо це вже запит від міжнародної спільноти. Тому так, ми відштовхуємося від світового досвіду, стоїмо на ньому, але вже достатньо зміцніли, щоб пропонувати, як рухатися далі.

Фото: з фейсбуку Олени Паренюк

Самостійне плавання

Розробники GRIT прагнуть, щоб система працювала як самостійна. І людина, в якої є доступ до неї, могла б сама скористатися платформою та знайти необхідне. Але півтора року показують, що поки це так не працює і не через саму систему.

— Потенційні користувачі завантажені своїми питаннями і проблемами, — каже Олена Паренюк. — Вони не хочуть заходити в систему, вчитися, але хочуть написати в приват, спитати: а скільки в нас церков заміновано? — і швидко отримати відповідь. Команда намагається це змінювати, проводить тренінги, але поки працює за запитами.

На всі питання про цифри Олена відповідає дуже обережно. Пояснює, що зараз 9 тис. км² територій ще чекають на нетехнічне обстеження. Тільки після його завершення можна буде озвучувати якісь приблизні дані, зокрема і про площі ділянок, які доведеться залишити, як є.

— А щоб сказати точно, то треба дочекатися завершення бойових дій. Оскільки території, які зараз доступні для розмінування, з великою ймовірністю очистять усі, просто щось швидше, щось повільніше, — пояснює науковиця. — А от на те, що відбувається на нинішній лінії бойового зіткнення, ми навіть не дивимося. Це не означає, що ми закрили повністю цю можливість. У нас є домовленості про співпрацю з військовими, коли закінчаться бойові дії.

Щодо самої Олени, то, за її словами, коли система, яку з командою зараз будують, уже не вимагатиме її наукового няньчання, вона зможе знову повністю повернутися в Чорнобиль.