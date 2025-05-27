В Україні сертифікували понад 100 операторів протимінної діяльності

Серед них є 93 українські компанії.

Станом на травень в Україні сертифікували 101 оператора протимінної діяльності.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Серед цих операторів 93 — вітчизняні компанії, а 8 — іноземні представництва. До переліку входять 32 урядові структури — аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що за пʼять місяців цього року кількість операторів зросла більш ніж на третину.

Усього оператори отримали 440 сертифікатів, зокрема:

85 — на нетехнічне обстеження;

75 — на технічне обстеження;

75 — на ручне розмінування;

74 — на очищення районів бойових дій;

67 — на інформування населення про ризики ВНП;

34 — на знешкодження вибухонебезпечних залишків війни;

22 — на машинне розмінування;

5 — на підводне розмінування;

3 — на роботу з кінологічними розрахунками.