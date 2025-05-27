В Україні сертифікували понад 100 операторів протимінної діяльності

Станом на травень в Україні сертифікували 101 оператора протимінної діяльності.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Серед цих операторів 93 — вітчизняні компанії, а 8 — іноземні представництва. До переліку входять 32 урядові структури — аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ.
Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що за пʼять місяців цього року кількість операторів зросла більш ніж на третину.
Усього оператори отримали 440 сертифікатів, зокрема:
- 85 — на нетехнічне обстеження;
- 75 — на технічне обстеження;
- 75 — на ручне розмінування;
- 74 — на очищення районів бойових дій;
- 67 — на інформування населення про ризики ВНП;
- 34 — на знешкодження вибухонебезпечних залишків війни;
- 22 — на машинне розмінування;
- 5 — на підводне розмінування;
- 3 — на роботу з кінологічними розрахунками.
- Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.
- У 2024 році військові сапери очистили понад 252 тисячі гектарів територій.