Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні сертифікували понад 100 операторів протимінної діяльності

Серед них є 93 українські компанії.

В Україні сертифікували понад 100 операторів протимінної діяльності
розмінування
Фото: Міноборони

Станом на травень в Україні сертифікували 101 оператора протимінної діяльності. 

Про це повідомило Міністерство економіки.

Support LB.ua

Серед цих операторів 93 — вітчизняні компанії, а 8 — іноземні представництва. До переліку входять 32 урядові структури — аварійно-рятувальні загони ДСНС, військові частини Державної спеціальної служби транспорту та ЗСУ.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що за пʼять місяців цього року кількість операторів зросла більш ніж на третину. 

Усього оператори отримали 440 сертифікатів, зокрема:

  • 85 — на нетехнічне обстеження;
  • 75 — на технічне обстеження;
  • 75 — на ручне розмінування;
  • 74 — на очищення районів бойових дій;
  • 67 — на інформування населення про ризики ВНП;
  • 34 — на знешкодження вибухонебезпечних залишків війни;
  • 22 — на машинне розмінування;
  • 5 — на підводне розмінування;
  • 3 — на роботу з кінологічними розрахунками.
  • Упродовж березня українські сапери очистили 7 598.23 га деокупованих земель від вибухонебезпечних предметів.
  • У 2024 році військові сапери очистили понад 252 тисячі гектарів територій.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies