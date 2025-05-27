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В Україні викрили шахрайську схему з фіктивним інвестуванням у нафтопродукти на 15 млн грн

Зловмисники залучали гроші потерпілих під виглядом інвестування у доставку дизельного пального з Європи.

В Україні викрили шахрайську схему з фіктивним інвестуванням у нафтопродукти на 15 млн грн
затримання учасників схеми

Правоохоронці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка ошукала щонайменше 21 особу, видаючи себе за інвесторів у паливний бізнес.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Трьом активним учасникам угруповання, серед яких двоє уродженців білорусів, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

Як встановило слідство, зловмисники залучали гроші потерпілих під виглядом інвестування у доставку дизельного пального з Європи. Інвесторам обіцяли регулярний дохід за принципом фінансової піраміди — прибутки формувалися з внесків нових вкладників.

Зловмисники поширювали оголошення через соціальні мережі, супроводжуючи їх відеороликами та інформацією про наявність контрактів із європейськими нафтопереробними компаніями, власну нафтобазу, бензовози й логістику. Зустрічі з вкладниками відбувалися в офісах у Києві та Львові. Гроші перераховували на рахунки фірм або передавали готівкою. Декілька місяців вкладники отримували 4,5% тижневого прибутку, після чого виплати припинялися, а зловмисники зникали з поля зору.

У результаті дій аферистів люди втратили від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень кожен. Загальна сума збитків — понад 15 мільйонів гривень.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили готівку, печатки, банківські картки, техніку та документи, які можуть бути доказами у справі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми.

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