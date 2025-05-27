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У системі "єКоноплі" зареєструвалося 38 підприємств для вирощування коноплі на 3,2 тис. га

З них 16 уже висіяли 1251 га.

У системі "єКоноплі" зареєструвалося 38 підприємств для вирощування коноплі на 3,2 тис. га
Фото: Мінагрополітики

Від початку запуску електронної системи "єКоноплі" в ній зареєструвалося 38 підприємств, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"На сьогодні 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1251 га", – йдеться в повідомленні.

Електронна система "єКоноплі" почала працювати 10 березня цього року для спрощення роботи з промисловими коноплями. Реєстр створено на базі Дія.Engine – платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації.

Із запуском "єКонопель" в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Аграріям, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, достатньо зареєструватись в реєстрі юридичних осіб. Для цього необхідно підготувати лише КЕП і подати заявку через електронний кабінет.

Система "єКоноплі " інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП), Державним земельним кадастром (ДЗК), Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

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