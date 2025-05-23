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Аграрії засіяли вже 94% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу, ячмінь, яру пшеницю, горох, овес.

Аграрії засіяли вже 94% ярих зернових та зернобобових культур від прогнозованих площ
Ілюстративне фото

Станом на 23 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 5,3 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це складає 94% від прогнозованих площ, передає урядовий портал. 

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 3,76 млн га (93%), ячмінь – 743,6 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 215,3 тис. га (95%), гороху – 212 тис. га (98%), вівса – 158,4 тис. га (98%). Гречка засіяна на площі 49,7 тис. га (56%), просо – 43,9 тис. га (58%).

Регіони-лідери за темпами сівби:

  • Полтавська область: 545,2 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 452,8 тис. га);
  • Чернігівська область: 476,5 тис. га (пшениця – 12 тис. га, ячмінь – 13 тис. га, горох – 9,4 тис. га, овес – 23,5 тис. га, кукурудза – 406,7 тис. га);
  • Вінницька область: 393,8 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га, кукурудза – 309,1 тис. га);
  • Сумська область: 385,8 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 326,3 тис. га).
  • Черкаська область: 372,6 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 331,1 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 6,8 млн га (85%). З них:

  • соняшнику – 4,35 млн га (86%). Лідер Дніпропетровщина – 668,4 тис. га;
  • сої – 2 млн га (84%);
  • цукрових буряків – 217,1 тис. га (99%). Лідер Вінниччини – 50,5 тис. га.

Аграрії завершили сівбу цукрових буряків.

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Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. 

Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.

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