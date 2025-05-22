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За три роки Україна отримала від партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги, - Мінфін

Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни.

За три роки Україна отримала від партнерів понад $133 млрд фінансової допомоги, - Мінфін
Сергій Марченко
Фото: МІністерство фінансів

За останні три роки Україна отримала від партнерів понад 133 млрд доларів фінансової допомоги

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі із колегами з Канади та Німеччини, його цитує пресслужба Кабміну.

За словами Марченка, кошти пішли на виплату зарплат педагогам, медикам, державним службовцям, а також - пенсії та соціальну допомогу найбільш уразливим верствам населення.

Міністр також зазначив, що Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни "за всіма можливими напрямками". Так, допомога від ФРН є другою за розміром серед країн світу з початку повномасштабного вторгнення Росії – 17,3 млрд євро. А допомога Канади - 10,3 млрд євро.

Марченко додав, що завдяки спільним зусиллям уряду України та міжнародних партнерів, бюджетні потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік - 39,3 млрд доларів США - повністю забезпечені. 

  • Раніше також повідомлялося, що в 2025 році Євросоюз передбачає для України 30,6 млрд євро бюджетної підтримки. Загалом від 2022-го сума від ЄС сягнула 50,5 млрд євро.
  • Нагадаємо, що на початку травня Кабінет міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволяє залучити близько 3 млрд доларів у межах міжнародної ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).
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