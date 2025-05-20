У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
ГоловнаЕкономікаДержава

Білгород-Дністровський порт до кінця року налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

Завершення ремонтних робіт дозволить зняти обмеження по масі і швидкості потягів. 

Білгород-Дністровський порт до кінця року налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац
Білгород-Дністровський морський торговельний порт (архівне фото)
Фото: facebook.com/slavskiy

Білгород-Дністровський порт налагодить транзит вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташовано один з найбільших європейських портів.

Про це повідомив перший заступник директора підприємства Ігор Білик. 

"Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати постачання транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу через територію Молдови і Румунії", - написав він у фейсбуці.

За його словами новий маршрут став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки "Бендери – Бесарабяска – Етулія – Джурджулешт" в Республіці Молдова загальною довжиною 230 км, яка розпочалась в 2022 році і має завершитись в 2025 році. 

Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції і розвитку. Вартість модернізації 108 млн євро. 

"Завершення робіт дозволить зняти обмеження по масі і швидкості потягів (зросте до 90 км/ч) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню строків доставки вантажів, створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки", - зазначив Білик.

Загальна довжина маршруту Білгород-Дністровський – Галац – 320 км, з них по території України – 182 км, Молдови – 129 км, Румунії – 9 км. 

  • Із  квітня 2022 року Білгород-Дністровський порт використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймав вантажі на автомобілях і відправляв їх далі у вагонах. У травні підприємство почало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатишів і перевантаження металопродукції. Уся продукція була спрямована на експорт.
  • У листопаді 2024 року Фонд держмайна продав МТП "Білгород-Дністровський" на майданчику Prozorro за 108 млн грн з ПДВ ТОВ "ТОП-ОФФЕР", кінцевим бенефіціаром якого у відкритих джерелах було зазначено Євгена Богуславського. Це була 13-та спроба аукціону. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies