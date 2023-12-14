За рік роботи портів Дунайського кластеру відкрито 23 нових термінали

Також за цей час відкрили 20 нових точок для перевалки вантажів.

Попри численні обстріли за рік роботи портів Дунайського кластеру було відкрито 23 нових термінали.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Також за цей час відкрили 20 нових точок для перевалки вантажів та збільшили кількість лоцманів з 14 до 78 осіб.

Крім того, ввели проведення суден у нічний час доби та проведення суден за методом лідирування.

За два роки майже в 7 разів виріс вантажообіг портів, а кількість оброблених суден - майже в 4 рази.

Нагадаємо, через новий український "зерновий коридор" від серпня цього року пройшли більше 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.