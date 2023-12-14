За рік роботи портів Дунайського кластеру відкрито 23 нових термінали

Попри численні обстріли за рік роботи портів Дунайського кластеру було відкрито 23 нових термінали.
Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Також за цей час відкрили 20 нових точок для перевалки вантажів та збільшили кількість лоцманів з 14 до 78 осіб.
Крім того, ввели проведення суден у нічний час доби та проведення суден за методом лідирування.
За два роки майже в 7 разів виріс вантажообіг портів, а кількість оброблених суден - майже в 4 рази.
Нагадаємо, через новий український "зерновий коридор" від серпня цього року пройшли більше 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.