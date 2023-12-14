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Голова “Європейської солідарності” у Київраді проти “бюджету війни”

Володимир Прокопів вважає, що "міста мають жити своїм життям".

Голова “Європейської солідарності” у Київраді проти “бюджету війни”
Фото: eurosolidarity.org

Києву не потрібен бюджет, орієнтований на війну, вважає голова фракції "Європейська солідарність" у Київміськраді Володимир Прокопів.

Під час виступу на засіданні Київміськради, на якому приймався бюджет столиці на 2024 рік, Володимир Прокопів відповів своїй колезі Ксенії Семеновій. Вона заявила, що її фракція не підтримувала бюджет, оскільки він не є бюджетом війни.

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"Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут (у Києві) бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - сказав Прокопів.

Що відомо про бюджет Києва на 2024 рік

  • Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік. Доходи запланували в сумі понад 72,6 млрд гривень, видатки – понад 85,3 млрд. 
  • На допомогу ЗСУ у бюджеті попередньо передбачили 1 млрд гривень.
  • На допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім’ям загиблих воїнів за програмою підтримки захисників передбачили 742 млн гривень.
  • На освіту виділили понад 27,2 млрд гривень. 
  • На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок запланували понад 23,8 млрд гривень. 
  • На житлово-комунальне господарство виділять 8,2 млрд гривень.
  • На соціальний захист виділять 7,8 млрд гривень. 
  • На охорону здоров’я заплановано близько 6 млрд гривень.
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