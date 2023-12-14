Голова “Європейської солідарності” у Київраді проти “бюджету війни”

Києву не потрібен бюджет, орієнтований на війну, вважає голова фракції "Європейська солідарність" у Київміськраді Володимир Прокопів.

Під час виступу на засіданні Київміськради, на якому приймався бюджет столиці на 2024 рік, Володимир Прокопів відповів своїй колезі Ксенії Семеновій. Вона заявила, що її фракція не підтримувала бюджет, оскільки він не є бюджетом війни.

"Деякі колеги вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут (у Києві) бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - сказав Прокопів.

Що відомо про бюджет Києва на 2024 рік