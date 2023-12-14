Україна отримала 50 млн євро гранту від німецького державного банку

14 грудня, Україна отримала на безповоротній основі 50 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW).
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Кошти скерують на рефінансування витрат за програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволить забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.
30 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 млн євро.
Що відомо про кредити і гранти для України від KfW
- Торік у грудні Кабмін ухвалив рішення залучити 200 млн євро гранту від KfW для потреб переселенців.
- Того ж місяця голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав Кредитну угоду з державним банком Німеччини на 32,5 млн євро.
- Цьогоріч восени уряд Німеччини через KfW виділив грант для НЕК "Укренерго" на 76 млн євро, щоб профінансувати будівництво інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізацію мережі на кордоні з Європою.
- Минулого місяця Німеччина виділила ще 24 млн євро гранту, а також надала 0,5 млн євро для посилення стійкості української енергосистеми.