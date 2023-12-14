Україна отримала 50 млн євро гранту від німецького державного банку

Кошти скерують на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%».

14 грудня, Україна отримала на безповоротній основі 50 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW).

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кошти скерують на рефінансування витрат за програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволить забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування.

30 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Угоду про грант між Україною та Кредитною установою для відбудови (KfW) на суму 50 млн євро.

Що відомо про кредити і гранти для України від KfW