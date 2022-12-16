За ці кошти мають відбудувати вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході України.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав Кредитну угоду з KfW (державним банком Німеччини) на 32,5 млн євро.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка та посолкою ФРН в Україні Анки Фельдгузен.

Водночас Марченко підписав із KfW гарантійну угоду в рамках нового проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ".

Фото: Пресслужба Міністерства фінансів України

Як пояснили в Мінфіні, Укренерго отримає 32,5 млн євро від KfW під державну гарантію. Кошти підуть на модернізацію та автоматизацію восьми підстанцій південно-західної частини України, а також впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають ENTSO-E (європейській мережі операторів системи передачі електроенергії).

Також під час зустрічі Марченка з Фельдгузен були підписані угоди про відстрочення боргу між урядом України та KfW.

"Відповідно до досягнутих домовленостей щодо врегулювання питання платежів, погашення боргу України за залученими кредитами KfW у рамках чотирьох діючих проектів переносяться з 2022-2023 на 2027-2031 роки", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив рішення взяти кредит від державного банку Німеччини KfW для Укренерго. Також КМУ схвалив проєкт закону, яким хочуть переспрямувати частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини, а ще - рішення про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро.