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Енергетичне Співтовариство підтримало заяву України про посилення обмежень щодо Росії та Білорусі

Україна закликала членів Співтовариства приєднатися до обмежувальних заходів ЄС.

Енергетичне Співтовариство підтримало заяву України про посилення обмежень щодо Росії та Білорусі
Фото: Пресслужба Чернігівської ОВА

Більшість держав-членів Енергетичного Співтовариства підтримали заяву України про посилення обмежень щодо Росії та Білорусі. 

Про це повідомляє урядовий портал. 

Україна під час 20-го засідання Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства звернулася із заявою до Договірних Сторін Співтовариства щодо засудження військової агресії Росії проти України та використання ресурсів і енергії для шантажу економік і суспільств європейських країн.

«Ми закликали всіх учасників Енергетичного Співтовариства виявити солідарність з Україною та іншими країнами, які безпосередньо постраждали від цієї жорстокої війни», - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зокрема, Україна закликала Договірні Сторони приєднатися до обмежувальних заходів ЄС, запроваджених проти Російської Федерації та Білорусі, та вжити відповідних заходів у внутрішньому законодавстві.

Заява України була підтримана більшістю держав-членів Енергетичного Співтовариства.

Секретаріат Енергоспівтовариства надаватиме допомогу у реалізації цієї ініціативи та регулярно інформуватиме про досягнутий прогрес.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, Росія вчинила вже девʼяту терористичну ракетну атаку на енергосистему України. Основною ціллю ударів були магістральні мережі та обʼєкти генерації. Ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. 

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