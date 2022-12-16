Енергетики тримають ситуацію під контролем, надзвичайна ситуація – тільки для учасників ринку, – Укренерго

Сьогодні, 16 грудня, Росія вчинила вже девʼяту терористичну ракетну атаку на енергосистему України. Основною ціллю ударів були магістральні мережі та обʼєкти генерації.

Енергетики тримають ситуацію під контролем. Режим надзвичайної ситуації уведено тільки для учасників ринку електроенергії, він стосується тільки ринкових операцій, заявили в Укренерго.

"Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони", – повідомили в компанії.

Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

"Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", – зазначили в компанії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час нинішньої атаки пошкоджено девʼять обʼєктів електрогенерації, пише "Цензор нет".

Нагадаємо, ворог влучив у обʼєкти Києва, Харкова і Кривого Рогу. У Кривому Розі є загиблі. У Київській області поранено трьох людей.

Ворог випусти 76 ракет, 60 із них було збито. Запуски здійснювалися з Чорного і Каспійського морів та з району Енгельса.