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У Коростені російська ракета влучила в об’єкт інфраструктури

Усі електромережі відключені.

У Коростені російська ракета влучила в об’єкт інфраструктури
Фото: Крим Реалії

Російські окупанти вранці 16 грудня вдарили ракетою по місту Коростень Житомирської області. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Володимир Москаленко.

"Хочу вас поінформувати, що, на жаль, на території нашої громади відбулося влучання російської ракети", — сказав він.

За його даними, зараз відключені всі електромережі. 

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті. 

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