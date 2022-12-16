У Коростені російська ракета влучила в об’єкт інфраструктури

Російські окупанти вранці 16 грудня вдарили ракетою по місту Коростень Житомирської області. Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Володимир Москаленко.

"Хочу вас поінформувати, що, на жаль, на території нашої громади відбулося влучання російської ракети", — сказав він.

За його даними, зараз відключені всі електромережі.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні.

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.