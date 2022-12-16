У війні Росія втратила вже понад 97 тисяч військових

За добу ліквідовано ще 680 осіб.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 680 російських військових. Загалом бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно склали 97270 тисяч осіб. Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати:

танків / tanks ‒ 2980 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5952 (+6) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1946 (+3) од,

РСЗВ / MLRS – 410 (+4) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 211 (+0) од,

літаків / aircraft – 281 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1648 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4563 (+0) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 172 (+0).

Дані уточнюються.