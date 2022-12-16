У війні Росія втратила вже понад 97 тисяч військових

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 680 російських військових. Загалом бойові втрати противника з 24.02 по 16.12 орієнтовно склали 97270 тисяч осіб. Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати:
- танків / tanks ‒ 2980 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5952 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1946 (+3) од,
- РСЗВ / MLRS – 410 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 211 (+0) од,
- літаків / aircraft – 281 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1648 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4563 (+0) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 172 (+0).
Дані уточнюються.
Збройні сили відбили 22 атаки росіян на Донбасі. Також ворог завдав 23 авіаційних і 4 ракетних удари, а також здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.