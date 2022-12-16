Ракетна атака: пошкоджено енергооб’єкти на сході та півдні України, - Галущенко

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються”, - написав Галущенко.

За його даними, можливе падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.