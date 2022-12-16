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У всіх районах Києва – перебої з водопостачанням

Киян закликали запастися питною і технічною водою. 

У всіх районах Києва – перебої з водопостачанням
Фото: Kyiv Media

У всіх районах Києва почалися перебої з водопостачанням. Вони повʼязані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури через російські удари.

Про це повідомили в КМДА.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликали в адміністрації.

Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги лунали в трьох районах столиці. Повністю зупинено Київській метрополітен – працюють тільки підземні станції як укриття.

Полтаву і Харків знеструмлено повністю, в Кривому Розі росіяни влучили в житловий будинок.

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