У всіх районах Києва – перебої з водопостачанням

У всіх районах Києва почалися перебої з водопостачанням. Вони повʼязані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури через російські удари.

Про це повідомили в КМДА.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", – закликали в адміністрації.

Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги лунали в трьох районах столиці. Повністю зупинено Київській метрополітен – працюють тільки підземні станції як укриття.

Полтаву і Харків знеструмлено повністю, в Кривому Розі росіяни влучили в житловий будинок.