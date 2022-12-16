У Полтавській області теж спрацювала ППО

Протиповітряна оборона спрацювала в Полтавській області. Голова ОВА Дмитро Лунін закликав мешканців залишатися в укриттях.

Про роботу ППО він написав у Телеграм близько 9:11.

"Віримо в ЗСУ!" – додав він.

Ворожі обʼєкти також збито в Київській області. У Харкові є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Енергетики частково застосували екстрені відключення електроенергії, аби запобігти масштабним руйнуванням у разі влучання ворожих ракет.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог для цієї масованої атаки підготував понад 60 ракет, зокрема "Калібрів". Житомирська ОВА попереджала, що одночасно з цим можлива атака безпілотниками.

Попередня спроба масованого ракетного удару по українцях була 5 грудня.