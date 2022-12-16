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​ЗСУ вдарили по російських позиціях у Токмаку, у місті працюють мобільні крематорії

У районі Токмака знищено 20 одиниць техніки окупантів.

​ЗСУ вдарили по російських позиціях у Токмаку, у місті працюють мобільні крематорії
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Українські військові вдарили по російській армії у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. У цьому місті працюють мобільні крематорії.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що 14 грудня у районі Токмака Збройні сили знищили 10 одиниць російської техніки. Поранення отримали близько 180 окупантів. У Лазурному Херсонської області знищено до 30 окупантів. У Токмаку працюють російські мобільні крематорії.

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

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