​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька

Росіяни направляють дітей на примусове “лікування” в дитячі табори.

Окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю Росії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове “лікування” в дитячі табори. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді “оздоровлення” це лише підстава для вивезення дітей до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. 

“В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій “авторитет” з пропагандистською метою”, – додали у Центрі.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також