Окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєвєродонецька до Ставропольського краю Росії.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове “лікування” в дитячі табори. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді “оздоровлення” це лише підстава для вивезення дітей до РФ”, – йдеться у повідомленні.

Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан.

“В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій “авторитет” з пропагандистською метою”, – додали у Центрі.

Нагадаємо, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.