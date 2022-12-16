Того, хто недооцінює росіян, чекає поразка, – Сирський

Тиї, хто недооцінює російську армію, чекає поразка. Про це генерал-покловник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю британському виданню The Economist.

“Росіяни не ідіоти і вони не слабкі”, – додав він.

Сирський пояснив, що росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна.

“Вони атакують, використовуючи менші, добре скоординовані піші загони”, – каже він.

Сирський додає, що це дорого з точки зору життя солдатів, але це “ніколи не було найвищим пріоритетом Росії”.

Фото: ЕРА/UPG Підняття державного прапора України у деокупованому Лимані на Донеччині

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про довіру Олександру Сирському.