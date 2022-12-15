Відключення світла на лівому березі Києва все ще довші, ніж на правому, - Yasno

Різниця все ще становить, в середньому, більше ніж півтори години.

Ситуація із електропостачанням на лівому березі Києва була напружена, але значно покращилася. Втім, світло там все ще відключають на довше, ніж на правому березі.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Наприклад, ще 5 грудня в середньому у сумі на лівому відключали на 9 год. 17 хв, на правому - на 5 год. 59 хв. 10 грудня всі відчули складнощі із постачанням, відключали на 10:46 і 9:45 відповідно”, - розповів Коваленко.

Він наголосив, що ситуація поступово вирівнюється, але 13 грудня лівий берег столиці у середньому сумарно без світла 7:05, тоді як правий - 4:28.

Нагадаємо, через негоду (мокрий сніг та пориви вітру) у Київській області - аварійні відключення електроенергії.