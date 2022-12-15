На Київщині через негоду - аварійні відключення електроенергії

Через негоду (мокрий сніг та пориви вітру) у Київській області - аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - зазначив Кулеба.

Він додав, що погода впливає на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергомережі. Так, наразі 50% абонентів - планово без електропостачання.

Нагадаємо, днями Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині через складні погодні умови.

У Львівській області без електропостачання через негоду нещодавно залишилося 120 населених пунктів.