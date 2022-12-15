У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині через негоду - аварійні відключення електроенергії

50% абонентів - планово без електропостачання. 

На Київщині через негоду - аварійні відключення електроенергії
Фото: ungvar.in.ua

Через негоду (мокрий сніг та пориви вітру) у Київській області - аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин", - зазначив Кулеба.

Він додав, що погода впливає на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергомережі. Так, наразі 50% абонентів - планово без електропостачання. 

Нагадаємо, днями Укравтодор попередив про тимчасове обмеження руху на Харківщині через складні погодні умови.

У Львівській області без електропостачання через негоду нещодавно залишилося 120 населених пунктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також