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На Київщині найближчим часом повернуться до планових відключень світла

Енергетики працюють у посиленому режимі.

На Київщині найближчим часом повернуться до планових відключень світла
Фото: Пресслужба Укренерго

Енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі.

Про це повідомив у Телеграм голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах - найближчим часом вийти на планові відключення світла.

"Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень", - підкреслив голова Київської ОВА.

І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.

Нагадаємо, що 13 грудня ситуація із електропостачанням у Києві покращилась. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. 

9 грудня у місті Буча на Київщині загорілася трансформаторна підстанція.

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