Черкащина переходить на менш жорсткий графік відключень електроенергії

Відповідно до нових графіків, чотири години буде світло, а дві - ні.

Черкаська область із 14 грудня переходить на зелені графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Комунікуємо на рівні обласних військових адміністрацій та "Укренерго" щодо розподілу потужностей для областей. Це дало нам змогу сьогодні перейти на менш жорсткий графік відключень електроенергії. Тому впродовж дня по всій Черкаській області відбувається перехід на зелені графіки погодинних відключень електроенергії: чотири години зі світлом, дві – без світла", - зазначив Табурець.

Він зауважив, що вранішні відхилення від графіків були зумовлені тим, що "Черкасиобленерго" здійснювало "організаційно-технічні заходи для перевірки і тестування системи до готовності переходу на зелені графіки в умовах обмеження ліміту потужності".

Керівник ОВА закликав жителів заощаджувати електроенергію. В іншому разі через перевищення лімітів споживання ми повернуться до графіка 3/3.

Нагадаємо, обмеження постачання електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна