ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
ГоловнаСуспільствоПодії

Черкащина переходить на менш жорсткий графік відключень електроенергії

Відповідно до нових графіків, чотири години буде світло, а дві - ні.

Черкащина переходить на менш жорсткий графік відключень електроенергії
Фото: EPA/UPG

Черкаська область із 14 грудня переходить на зелені графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Комунікуємо на рівні обласних військових адміністрацій та "Укренерго" щодо розподілу потужностей для областей. Це дало нам змогу сьогодні перейти на менш жорсткий графік відключень електроенергії. Тому впродовж дня по всій Черкаській області відбувається перехід на зелені графіки погодинних відключень електроенергії: чотири години зі світлом, дві – без світла", - зазначив Табурець.

Він зауважив, що вранішні відхилення від графіків були зумовлені тим, що "Черкасиобленерго" здійснювало "організаційно-технічні заходи для перевірки і тестування системи до готовності переходу на зелені графіки в умовах обмеження ліміту потужності".

Керівник ОВА закликав жителів заощаджувати електроенергію. В іншому разі через перевищення лімітів споживання ми повернуться до графіка 3/3.

Нагадаємо, обмеження постачання електроенергії в Києві скоротилися, але ситуація все одно ще складна

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також