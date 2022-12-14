​У Херсоні росіяни тримали дітей у катівнях

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.

Про це омбудсмен повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"На окупованих територіях є дитячі катівні. Я думав дно пробити не можна після Бучі, Ірпеня. Я в Балаклії побачив 2 катівні, один хлопець там перебував 90 днів, його виводили на розстріл. В Херсоні 10 катівень, в одній окрема камера, де тримали дітей", – розповів Лубінець.

За його словами, дітей в катівнях не годували, воду давали через день і розповідали, що батьки від них відмовилися.

"Був один затриманий хлопчик, який на телефон сфотографував російську техніку, тримали в катівні застосуванням тортур", – зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, Нацполіція відкрила понад 48 тис. проваджень щодо злочинів російських військових.