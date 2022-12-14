В одному з приватних домоволодінь внаслідок влучення снаряда у дах здійнялася пожежа.

Сьогодні, 14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“За даними слідства, 14 грудня 2022 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл міста Херсон. Шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості, їм надається кваліфікована медична допомога”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території. В одному з приватних домоволодінь внаслідок влучення снаряда у дах здійнялася пожежа.

Нагадаємо, близько 11 години російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо - без жертв.

Після виходу з Херсона і правобережжя області росіяни постійно обстрілюють деокуповані території. Влада закликає мешканців тимчасово переселитися до безпечніших міст.

Найбільше від ворожих обстрілів страждає Корабельний район Херсона.